Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nün Söğütlü ilçesindeki deposunda çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabası ile yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 13.22’te Söğütlü ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde bulunan Orman İşletme Şefliği’nin Soğucak deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ormana yakın bölgedeki bir site de tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 24 araç, 107 personel, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 22 itfaiye aracı ve 52 kişilik ekip ile diğer kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.