İzmir’in Urla ilçesinde tatil için tutulan evin havuzuna düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Nazlı Sarıl, Manisa’nın Akhisar ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir işletmede çalışan Emrah Sarıl, eşi Aygül Sarıl, 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl ve yakınları ile birlikte, tatil yapmak ve dinlenmek amacıyla İzmir’in Urla ilçesinde havuzlu bir ev kiraladı. Aile kiraladıkları eve yerleştikleri sırada, iddiaya göre Nazlı bir anda gözden kayboldu. Kızlarının evin bahçesindeki havuza düştüğünü farkeden aile fertleri, hemen havuza koşarak Nazlı’yı çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, minik Nazlı’yı Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minik Nazlı’ya acı veda

3 yaşındaki Nazlı Sarıl için Manisa’nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Akhisar Ulu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde baba Emrah Sarıl’ın güçlükle ayakta durduğu görülürken, arkadaşları ve akrabaları tarafından sakinleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından minik Nazlı’nın tabutu omuzlarda taşınarak arabaya konuldu. Minik Nazlı Akhisar Şehir Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.