Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum çalışanlarına kişisel verilerin çalınmamasını önlemek ve son dönemde önemli ölçüde gelişen yapay zekanın bu konuda oluşturduğu tehdidi anlatmak için çalışanları ile yöneticilerine eğitim veriyor. SAÜ ile ortak atılan son farkındalık adımında Doç. Dr. Sezercan Bektaş, Büyükşehir ekibine verilerin çalınmaması için alınacak önlemleri anlattı. Seminerde dijital güvenliğin sağlanması adına önemli konu başlıkları ele alındı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Veri Analizi ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi ile iş birliği yaparak çalışanların kişisel verilerini koruyabilmesi için bir farkındalık adımı attı.

KONUNUN UZMANI ANLATTI

Büyükşehir, çalışanlarına ve yöneticilerine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (KVKK) anlattığı bir seminer gerçekleştirdi.

Merkez kurum binası meclis salonunda organize edilen eğitime Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü’nde görevli avukat Doç. Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş konuşmacı olarak katıldı.

YAPAY ZEKÂ TEHDİDİ

Doç. Dr.Bektaş, kişisel verilerin korunmasına yönelik bugüne kadar atılan adımları, yürütülen çalışmaları ve önümüzdeki dönemde izlenecek stratejileri ele aldı ve verilerin çalınmasında “yapay zekâ” tehdidini hatırlattı.

Seminerde dijital dünyada veri güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemler anlatıldı.

YAPAY ZEKANIN GELİŞMESİ

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında çalışanlarımızın kişisel veri güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Bu çalışmalarla, teknolojinin ve yapay zekanın gelişimine paralel olarak, vatandaşlarımızın verilerini güvenle korumayı ve bu alandaki yasal sorumluluklarımızı en yüksek standartlarda yerine getirmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir’imiz, vatandaşlarımıza güvenli bir hizmet sunma sorumluluğu ile veri güvenliği alanındaki eğitim ve yenilikçi çalışmalara kararlılıkla devam etmektedir” denildi.