Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin yüreklerine dokunuyor.

SAKARYA (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza atıldı.

Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) yer alan Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde eğitim gören gençler bu kez müziğin ritmine kapıldı.

Keyifli bir konser

Etkinliğe katılan Sakaryalı ünlü müzisyen ve şarkıcı Kürşat Gürel, katılımcılara mini bir konser verdi.Şarkıları hep bir ağızdan söyleyen Gürel ve öğrenciler keyifli bir konser deneyimi yaşadı.

Etkinlik sonunda ise Gürel’e, atölyede el emeğiyle hazırlanan özel bir tabak hediye edildi. Konser hatıra için çekilen videolar ve fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.