Sakarya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel gereksinimli bireyler üniversiteli öğrencilerle bir araya gelerek doyasıya eğlenceli bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Her yıl down sendromu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla 21 Mart’ta kutlanılan ‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ Sakarya’da farkındalık etkinliklerine konu oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Otizm Araştırmaları Merkezi ve SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü hobi atölyelerindeki özel gereksinimli bireyler misafir olarak katıldı.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinliklerde özel bireyler ile üniversite öğrencileri birlikte bocce, spor tırmanışı, basketbol, koordinasyon parkurları, masa tenisi, koca ayak oyunu, yüz boyama, zeka oyunları ve balon futbolu gibi oyunları oynadılar. Toplumda kapsayıcı bakış açısını güçlendirmek, farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinliğe katılan herkes doyasıya eğlenirken, birlikte üretme ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.