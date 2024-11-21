Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir inşaatın 4’üncü katında dış cephede iskelede çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Hendek ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 4’üncü katında dış cephede çalışan ve dengesini kaybederek iskeleden aşağıya düşen F.T. (26) isimli işçi ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen işçi, Hendek İlçe Devlet Hastanesi’ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.