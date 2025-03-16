Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan okul-okul, ilçe-ilçe taşıdığı gösterilerle 11 ayın sultanının hazzını, tadını ve önemini aktarıyor. Hacivat Karagöz ile birbirinden renkli atölyeler, çocuklara unutulmaz bir hatıra oluyor. Program kapsamında son 1 haftada 800 öğrenci Ramazan’ı Büyükşehirle hissetti. ‘Bu Şehir Hepimizin’ farkındalık hareketine dair bilgiler öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının manevi iklimini tiyatro ve eğitici etkinliklerle çocuklara aktarmaya devam ediyor. Etkinliklere katılan öğrenciler hem öğrenerek hem de eğlenerek Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşıyor. Son olarak bu hafta ilkokullarda Karagöz-Hacivat gölge oyunu ve Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) Ramazan ayına özel eğitici atölyeler ile yaklaşık 800 öğrenci keyifli vakit geçirdi. Geleneksel Türk gölge oyunu "Gölgeden Gelen Neşe: Karagöz ve Hacivat Sahnede" isimli gösteri Karapürçek, Geyve ve Kocaali’de üç farklı okulda (Karapürçek Şehit Hüseyin, Geyve Ali Fuat Paşa ve Kocaali Nazım Üner İlkokulu) 664 öğrenciyle buluştu.

Ramazan ayının neşesini ve manevi havasını çocuklara yaşatmak amacıyla düzenlenen diğer etkinlikler ise OSM’de yapıldı. "Minik Yüreklerle Ramazan Sevinci" programıyla Abdülhamit Han, Türk-İş, Yazlık, Karaosman, 21 Haziran ve Sakarya okullarından 171 öğrenci ağırlandı. Etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi’nin "Bu Şehir Hepimizin" projesi anlatılırken çocuklar Ramazan’ın manevi değerini, önemini ve anlamını oyunlarla yaşayarak öğrendi. Proje ile çocuklara şehrin kültürel mirasını koruma, dayanışma ve paylaşım bilinci aşılandı. Etkinlikler Ramazan’da şehrin dört bir yanında çocuklarla buluşmaya devam edecek.