Sakarya’nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri ağzına girmeye çalışan 8 metrelik balıkçı teknesi karaya oturdu. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle parçalanma tehlikesi geçiren tekne, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "Kerem Reis 1" isimli 8 metrelik tekne, Sakarya Nehri ağzına giriş yapmaya çalışırken sahilde karaya oturdu. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne, parçalanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Tekne, iş makinesi desteğiyle karadan çekilerek kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, teknede maddi hasar oluştu. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, burada ilk defa yaşanmıyor. Defalarca tekne karaya oturdu, bir gün can kaybı yaşanabilir. Mendireğe fener yapılmasını istiyoruz. Geceleri yada dalgalı havalarda giriş yapmak neredeyse imkansız. Bu sorun yıllardır çözülemiyor" dedi.