15 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Sakarya’dan 7 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan ile birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran tarihinde yapılan ve 8’inci sınıf öğrencilerinin liselere girişini sağlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını açıkladı. Merkezi sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde 719 öğrenci, Sakarya genelinde ise 7 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, LGS’de 500 tam puan alan öğrencileri için tebrik mesajı yayımlandı. Mesajda, "2025 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Ahmet Tarık Akçay, Alaz Naz Tatar, Atalay Aydın, Cihan Kazan, Doruk Efe Akkoç, Furkan Aydın ve Haluk Tütüncü isimli 7 öğrencimiz tüm soruları doğru yanıtladı. Yetkinlikleri, ilgi ve yetenekleriyle kendi varlığını dengeli biçimde geliştirme azmiyle çevresini, toplumu ve ülkesini imar edecek ilköğretimden mezun olan tüm evlatlarımızı tebrik ederiz" ifadeleri yer aldı.