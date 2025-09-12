Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 çocuğun yaralandığı, 4 evin ateşe verildiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, taraflara ait 4 ev ateşe verildi, silahlar patladı. Kurşunların isabet ettiği Y.G. (8) ve E.G. (10) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çocuklar hastaneye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken devam eden kavganın büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerin uzun uğraşları neticesinde son bulurken, yangının meydana geldiği 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin A.G, M.G, O.G, T.G. ve S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden O.G. adli kontrolle serbest kalırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.