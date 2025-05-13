Sakarya’da 1 ayda yapılan operasyon ve denetimlerde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi, 111 milyon 139 bin 346 TL trafik cezası kesildi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, ’Aylık Asayiş Bilgilendirme’ toplantısında, son bir ayda ilde güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmaları açıkladı. Sakarya’nın her alanda güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Doğan, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 01-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaları aktaran Vali Rahmi Doğan, "2 bin 832 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, uyuşturucu madde ticareti yapan 19 şahıs tutuklanmış. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 73 gram skunk, 2 kilo 504 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 kilo 566 gram metamfetamin, 991 adet uyuşturucu hap, 378 gram esrar, 5 kilo 419 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 530 mililitre sentetik uyuşturucu hammaddesi, 58 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 49 gram kokain maddesi, 3 gram kenevir tohumu, 47 gram afyon sakızı maddesi, 55 kök hint keneviri bitkisi, 8 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 75 TL nakit para ele geçirilmiştir" dedi.

4 milyon makaron, onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Ayrıca bu tarihler arasında 4 milyon 388 bin 860 adet dolu ve boş makaron ele geçirildiğini de belirten Vali Doğan, "65 bin 201 kilo açık tütün, 3 bin 849 adet paket sigara, 3 bin 749 adet gümrük kaçağı puro, 1822 adet sigara yapım malzemesi, 215 adet elektronik sigara, 136 adet paket tütün, 100 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 77 adet cinsel içerikli ürün, 64 adet tarihi eser sikke, 21 adet elektronik sigara likidi, 13 adet kopya düzeneği, 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu, bin 163 adet sahte kozmetik ürün, 1 adet hava pompası, 98 adet yasaklı kuş türü, 1 adet kraliyet pitonu, 3 adet sahte plaka, 2 adet makineli tabanca, 5 adet tahnit, nesli tehlike altında türlerin ticaretine ilişkin sözleşme çerçevesinde 3 adet papağan, 1 kaçak otomobil, 80 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet ruhsatsız tüfek, 27 adet kurusıkı tabanca, bin 321 adet mühimmat, 20 adet kesici delici alet, 189 adet değişik çap ve markalarda fişek, çalıntı 3 oto, 3 motosiklet ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Kumardan 44 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 1 iş yeri faaliyetten men edildi

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 17 şüphelinin yakalandığını belirten Vali Doğan, "Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 10 organizatöre, 696 yabancı uyruklu şahsa adli ve idari işlem yapılmış, fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 ikamet mühürlenmiş, 14 şahsa idari işlem uygulanmıştır. Kumardan 44 şahsa adli-idari işlem yapılmış ve 1 iş yeri faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam bin 400 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan birçoğunun kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir" şeklinde konuştu.

111 milyon 139 bin 346 TL trafik cezası kesildi

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalar ve trafik denetimleri hakkında bilgi veren Vali Doğan, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 199 şahsa KİHBİ/UYAP sorgulaması ve 104 yabancı uyruklu şahsa ASF/İnterpol sorgulaması yapılmıştır. 35 adet deniz aracı kontrol edilmiştir. 5 adet balıkçı gemisinde bulunan 14 bin 117 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV’siz yakıt denetimi yapılmıştır. Yapılan trafik denetimlerinde; 239 bin 501 araç ve sürücü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 37 Bin 971 araca yasal işlem yapılmış, bin 899 araç trafikten men edilmiştir, 541 adet sürücü belgesi alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı gibi nedenlerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 263 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 493 araca, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 62, hatalı parktan 2 bin 750 araca cezai işlem uygulanmış, 173 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 111 milyon 139 bin 346 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir. Geçtiğimiz ay içerisinde de başarılı çalışmalar gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye’nin huzuru ve ilimizin huzuru için suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğumuzu da buradan vurgulamak istiyorum. Huzurumuzu korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına suç ve suçlularla mücadelemiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.