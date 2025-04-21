Sakarya’da yaz sezonu için şehrin dört bir yanında peyzaj alanları yenileniyor, sosyal donatı alanları temizleniyor ve yeşillendirme çalışmaları yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte şehri yaz sezonuna hazırlamak için 16 ilçede ve merkezde kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede, rengarenk çiçeklerle süslenen refüjler, bakımdan geçirilen parklar ve yenilenen yeşil alanlar, vatandaşlara renkli ve ferah bir yaz sezonu sunacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışma bünyesinde yürüyüş yolları yenilendi, yeşil alanların bulunduğu sosyal donatı alanlarında çim biçme ve budama işlemleri yapıldı.