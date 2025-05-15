Sakarya Üniversitesinde Yapay Zeka Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Uygulamalarla Robotikte Yapay Zeka’ etkinliğinde, robotik teknolojilerde yapay zekanın kullanım alanları ele alındı.

Etkinlikte, Robot Operating System (ROS) hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler sunuldu. ROS’un bir uygulama değil, farklı sistemleri bir araya getiren yardımcı bir yazılım altyapısı olduğu vurgulanan etkinlikte, ROS’un en önemli özelliğinin, farklı yazılım dillerini bir araya getirebilmesi ve çeşitli yazılımlarla entegre çalışabilmesi olduğu belirtildi. Bu çok yönlü yapı sayesinde ROS’un, günümüzde birçok robotik sistemde yaygın olarak kullanıldığı ifade edildi. Katılımcılar, robot modelleme ve simülasyon alanında uygulamalı bir eğitimden geçti. Etkinlikte öğrenciler, bir robotu sıfırdan tasarlamayı, simülasyon ortamında modellemeyi ve doğru şekilde konumlandırmayı deneyimleyerek öğrendi. Eğitim, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı sundu.

Öğrenciler, yapay zeka ve robotik sistemlerin birleştiği bu alanda önemli bir adım atarak hem teknik bilgi edindi hem de yazılım destekli robot tasarımı konusunda deneyim kazandı.

Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artıran etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.