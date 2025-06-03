Sakarya Üniversitesi tarafından Bilim İletişimi çerçevesinde düzenlenen Bilim Söyleşileri serisinin beşinci programında, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Zengin ve Prof. Dr. Mustafa Arslan, Karasu ilçesine bağlı Paralı Köyü’nde çiftçilere kahverengi kokarca böceğiyle mücadele yöntemlerini anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Paralı Köyü Muhtarlığı ve muhtar Özcan Albayrak’ın destekleriyle düzenlenen "Çiftçi Buluşması TUTSAK Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kahverengi kokarcanın zararlı etkileri, yayılışı ve kontrol yöntemleri detaylı şekilde ele alınarak, kahverengi kokarca feromonu hakkında çiftçilere bilgi verildi. Kahverengi kokarcanın hangi bitkiye konarsa konsun, o bitkiye kolayca uyum sağlayıp zarar verebildiğini söyleyen Prof. Dr. Zengin, böceğin istilacı olmasının sebebini, kendini geliştirebilme yeteneği, ilaçlara karşı yüksek direnç kazanması ve antibiyotik üreterek hastalıklara karşı kendisini koruyabilmesi olarak açıkladı. Havaların ısınmasıyla birlikte böceklerin kapalı alanlardan bahçelere geçtiğini, önce fındıklara ardından mısırlara ve meyvelere yönelerek bu bitkilerle beslendiğini aktaran Zengin, eylül ayında havalar tekrar soğuduğunda ise kahverengi kokarcaların evlere döneceğini belirtti.

Zarar en aza nasıl indirilebilir?

Prof. Dr. Zengin, her üç veya dört dönüm araziye bir feromon tuzağı asılması halinde, tuzak çevresinde 10 metrelik alanda ilaçlama yapılmasının böcek popülasyonunu azaltacağını ve bu işlemin iki günde bir tekrarlanmasının etkin mücadele sağlayacağını anlattı. Mücadelede belediye, ziraat müdürlüğü, tarım ve üniversitenin birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Zengin, sorun yaşayan vatandaşların muhtarlık aracılığıyla yetkililere başvurması gerektiğini söyledi.

İlaçların etkisi her bahçede farklı olabilir

Her bahçenin farklı olduğunu ve ilaçların etkisinin bu nedenle değişiklik gösterebileceğini aktaran Zengin, kahverengi kokarca tehlikesinin düşünülenden büyük olacağını vurguladı ve kahverengi kokarcanın oldukça zeki bir böcek olduğunu, hayatta kalmak için kendi savunma mekanizmalarını geliştirdiğini belirtti. Kahverengi kokarcaya karşı uzun süreli hedefin böceğin doğal düşmanlarını çoğaltmak olduğunu dile getiren Zengin, zararın yüzde 5-10 seviyesine indirildiğinde mücadelenin başarılı sayılacağını ifade etti. İlaçlamanın 15-20 günde bir düzenli yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Zengin, feromon tuzakları ile bahçedeki böcek yoğunluğunun belirlenip buna göre ilaçlama yapılmasının önemine dikkati çekti.