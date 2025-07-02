Sakarya Üniversitesi’nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenleri büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirildi. Dokuz fakültede düzenlenen törenlerde binlerce öğrenci, akademik hayatlarının önemli bir basamağını geride bırakarak meslek yolculuklarına ilk adımlarını attı.

Eğitimden sağlığa, sanattan ilahiyata kadar farklı fakültelerde düzenlenen törenlerde binlerce öğrenci mezuniyet belgelerini alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı. Rektörlük, fakülte dekanlıkları, akademik kadro, öğrenci yakınları ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenler, renkli görüntülere sahne oldu. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler, sektör temsilcileri ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen törenlerde öğrenciler, yemin ederek keplerini havaya fırlattı. Her bir fakülte töreninde, geleceğe dair umut ve kararlılık mesajları öne çıktı. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, protokol konuşmaları ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Tören, öğrencilerin mezuniyet yemininin ardından keplerini fırlatması ile sona erdi.