Sakarya Üniversitesi’nde, Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla bir panel gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya Şubesi ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği iş birliğiyle düzenlenen panele, İbrahim Sadık, Alimcan Buğda, Abdülselam Taklımakan ve Münevver Özuygur konuşmacı olarak katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan panelin açılış konuşmasını MTTB Sakarya İl Başkanı Mustafa Yasir Yılmaz yaptı. Yılmaz, Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dışı uygulamalara sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, zulmün sadece Uygur Türklerinin değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu vurguladı. Panelin moderatörlüğünü üstlenen İbrahim Sıddık, Çin’in Doğu Türkistan’ı dünyadan izole ettiğini vurguladı. Bölgeden sağlıklı bilgi akışının engellendiğini belirten Sıddık, bu nedenle yaşananların büyük kısmının kamuoyuna ulaşamadığını ifade etti.

Konuşmacılardan Alimcan Buğda, Doğu Türkistan’ın tarihi geçmişine değinerek bölgede kurulan iki cumhuriyet ve dönemin siyasi yapısını aktardı. Türkistan coğrafyasının kültürel ve stratejik önemine işaret eden Buğda, Çin’in bölgede yürüttüğü sömürgeci politikalar, dini baskılar ve kimliksizleştirme çabalarını eleştirdi. Abdülselam Taklımakan konuşmasında Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal sürecine ve sonrasında uygulamaya koyduğu baskı rejimine odaklandı. Taklımakan, çocukların asimilasyon amacıyla kamplara gönderildiğini, çocuk işçiliğinin yaygınlaştığını ve güvenlik güçlerinin sistematik bir kontrol mekanizması kurduğunu belirtti.

Panelin son konuşmacısı Münevver Özuygur ise özellikle kadın ve çocukların maruz kaldığı baskılara dikkat çekerek Çin’in doğum kontrol politikaları aracılığıyla Doğu Türkistan’ın demografik yapısını değiştirmeye çalıştığını, bu uygulamaların hem fiziksel hem de psikolojik şiddet boyutları taşıdığını söyledi.