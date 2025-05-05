Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin donanımlı ve tecrübeli itfaiye teşkilatı, yerel ve ulusal tüm afetlerde etkin görev almanın yanı sıra kurum ve kuruluşlara eğitimler düzenlemeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir’in profesyonel, donanımlı ve tecrübeli itfaiye teşkilatı, komşu ve bölge itfaiye teşkilatlarınatesislerinde eğitimlerde konuk ediyor.

Son olarak Karabük’ün Yenice, Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde görevli itfaiye erlerine iki hafta süren itfaiyecilik temel eğitimi, kurtarma, trafik kazası ve afet eğitimleri vererek bilgi ve tecrübe aktarımında bulunuldu.

Sahada etkin rol alarak büyük bir tecrübe sahibi olan Büyükşehir İtfaiyesi, bu tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaşıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin son konukları Karabük’ün Yenice, Ovacık ve Eskipazar ilçelerinden gelen 25 kişilik itfaiye erleri oldu.

Karabük AFAD İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine gerçekleştirilen eğitimler kapsamında iki haftalık bir programı düzenlendi.

Programda itfaiyecilik temel eğitimi, kurtarma, trafik kazası ve afet eğitimleri alanlarında 80 saatlik eğitim vererek bilgi paylaşımında bulunuldu. Eğitimi başarıyla tamamlayan itfaiye personellerine katılım belgesi verilirken, komşu ve bölge itfaiye teşkilatlarının güçlenmesi için eğitimlerin devam edeceği belirtildi.