Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları, TBMM 23 Nisan Spor Kupası’nda yapılan Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında çeşitli aldıkları şampiyonluklarla zirveye yürüdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, TBMM 23 Nisan Spor Kupası çerçevesinde gerçekleştirilen Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında ter döktü. 5 Nisan tarihinde Lütfü Yaman Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Esila Su Yalçın Yıldız Kızlar kategorisinde, Elif İkra Keyfli Küçük Kızlar kategorisinde, Hasan İbrahim Sözer Minik Erkekler kategorisinde birinciliğini ilan etti. Ali Taha Yenihayat Minik Erkekler kategorisinde ikinci oldu. Aldıkları bu derecelerle zirveye yürüyen takım, Büyükşehir Belediyesi’ne masa tenisi alanında önemli bir başarı kazandırdı.