Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. ‘İklim için eğitim, gelecek için sıfır atık’ mottosuyla 7 farklı ilçede gerçekleştirilen son eğitimlerde 670 ilk ve ortaokul öğrencisiyle buluşuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri, uyum sürecindeki iyileştirilmeler ve kaynakların bilinçli tüketimi hakkında verilen eğitimler, 7 farklı ilçede 670 ilk ve ortaokul öğrencisine yönelik gerçekleştirildi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, ideal atık yönetim hiyerarşisi ve sürdürülebilir çevre alışkanlıkları konusunda öğrencilere bir dizi eğitim verildi. Atıkları kaynağında ayırmanın önemi ve bireysel sorumlulukların hatırlatıldığı eğitimlerde, davranış ve alışkanların sürdürülebilir çevre anlayışındaki önemine dikkat çekildi.