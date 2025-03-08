Adana’nın Saimbeyli ve Feke Belediye Başkanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara çiçek hediye ederek günlerini kutladı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal eşleri ile birlikte ilçelerinde görev yapanlar başta olmak üzere Kuzey Adana’nın kadınlarının zorlu coğrafya da gösterdikleri emek ve çalışmaların büyük bir takdiri hak ettiğini ifade etti. Başkanlar, kadınların 8 Mart Dünya kadınlar Günü’nü çiçek vererek kutladı. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen eşi Ayşe Özen ile birlikte ilçenin ilk kadın kaymakamı Feyza Yılmaz’ı da makamında ziyaret etti. İki daha sonra ilçede görev yapan kadınlara çiçek verdi.

Başkan Özen " Feke Belediyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, ilçemizdeki tüm kadınlarımıza çiçeklerimizi sunduk. Bu özel günde, her biri hayatımıza değer katan, gücüyle ilham veren kadınlarımıza olan minnettarlığımızı bir kez daha ifade etmek istedik" dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal eşi Hülya Dal ile birlikte ilçede kamu ve esnaflar olmak üzere tüm kadın çalışanların yanında yer alarak hazırladıkları çiçekleri hediye etti.

Başkan Dal, "Kadınlar, sadece 8 Mart’ta değil, hayatımızın her anında sevgiyle, emekle ve fedakârlıklarıyla en değerli yerlerindedir. Onların varlığı, ailemize, toplumumuza ve geleceğimize güç katmaktadır. Saimbeyli Belediyesi olarak, kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu.