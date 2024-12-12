Kastamonu’da doktorların kimlik bilgilerini kullanıp sahte reçete düzenleyerek sentetik ecza hapı satan eczane sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’daki bir eczanede, doktorların kimlik bilgileri kullanılarak sahte reçetelerle sentetik ecza hapı satıldığı bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçildi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüten bir soruşturma çerçevesine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından eczaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda, görevli doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyip uyuşturucu madde ticareti, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı tespit edilen eczane sahibi ve çalışanları yakalandı. Yapılan aramada 4 bin 332 adet sentetik ecza hapı ve 42 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Eczanedeki 3 bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonda yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilken şahıslardan 2’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.