Mersin’de vatandaşlarımızı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 6 kişiyi dolandıran şüpheliler, polisin çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin dolandırdığı 2 milyon 600 bin TL’lik altın ve döviz ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Mezitli İlçe Emniyet ekipleri, bu ay içerisinde farklı günlerde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ile savcı olarak tanıtan şüphelilerin ’kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti’ diyerek korkutup dolandırması üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında olayların faili olduğu tespit edilen M.B. (39), suçüstü yakalandı. M.B.’nin gözaltına alınmasının ardından çalışmasını sürdüren polis onunla birlikte hareket eden M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O.’yuda (27) operasyonla yakaladı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 milyon 600 bin TL değerinde 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden C.S.,F.O. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Öte yandan, tutuklanan M.B.’nin aynı konu ve yöntemle suça karıştığı 6 faili meçhul dosyanın da aydınlatıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin telefonla konuşarak bir kadını dolandırıp çantayı alıp gitme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.