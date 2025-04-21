Mersin polisinin yaptığı çalışmada turizm sektöründe kullanmak amaçlı İstanbul üzerinden getirilen piyasa değeri 430 bin TL olan 5 bin adet sahte madeni 2 euro ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ’parada sahtecilik’ suçuna yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şehirde belirlenen bir adres takibe alındı. Takipteki adrese 3 gün önce operasyon gerçekleştiren polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 5 siyah poşete bantlanarak sarılmış halde toplam 5 bin adet sahte 2 euro madeni para ele geçirildi. 5 şüpheli emniyete götürülürken 3’ünün nitelikli dolandırıcılık gibi farklı suçlardan da arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin sahte paraları ilerleyen günlerde açılacak olan turizm sezonunda kullanmak için İstanbul’dan getirdiği ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.