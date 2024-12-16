Başiskele’de Kudüs, Filistin ve Gazze’nin derin izlerini konu alan "Şahitler" adlı yetişkin tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Oyun, Başiskele Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahnelendi. İzleyenleri hem güldürüp hem ağlatan, Filistin topraklarındaki acıların ve direncin derinliğini sahneye taşıyan tiyatro oyununa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunu Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi.

Şahitler, yaşadığı zorluklara rağmen gönlünden geleni yapmaya çalışan 3 şahsiyetin hikayesini anlatıyor. Oyunun başlıca karakterleri, Gazze’de gönüllü doktorluk yapan ve yaşadıklarından ötürü içine kapanan Zehra’nın babası Hikmet Usta, aktör olma hayali kuran Eren ve sevdiği kıza bir türlü duygularını açamayan şair ruhlu Sefa’dan oluşuyor.