Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlere nakdi destek ve kültürel gezi başvurularının ‘BİZ ŞAHİNBEYİZ’ uygulaması üzerinden başladığını duyurdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz günlerde 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlere nakdi destek ve kültürel geziler düzenleyeceği müjdesini vermişti. Başkan Tahmazoğlu, bu gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile başvuruların başladığı müjdesini verdi. Evlilik Okulu ve Hoş Geldin Bebek projelerine ek olarak yeni evlenecek çiftlere 40 bin TL, çocuk sahibi olan ailelere çocuk bezi ve nakdi destek sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlere nakdi destek ve kültürel geziler düzenleyeceği müjdesini verirken ayrıca hanede yaşayan her bir çocuk için bin TL ek nakdi destek yapacaklarını ifade etti.

"Evliliği teşvik ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evliliğini uzun sürdüren çiftlere nakdi destek ve kültürel gezi müjdesi vererek, "Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını ’Aile Yılı’ ilan etmesiyle birlikte biz de Şahinbey Belediyesi olarak evlenecek çiftlerimize 40 bin TL nakdi destek ve çeyiz desteği, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerimize de nakdi yardım ve bez desteği sağlamaya başladık. Şimdi ise uzun evliliği ve çocuk sayısını teşvik etmek amacıyla 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlerimize yönelik yeni bir desteği hayata geçirdik" dedi.