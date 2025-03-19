Şahinbey Belediyesi daha önce 100 yetim aile için yaptığı konutlara ek olarak Mavikent Mahallesi’ne yaptığı 100 konutun Şahinbey Kaymakamlığı’na devri için protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şahinbey Belediyesi arasında ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Şahinbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına "Konut Edindirme İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol, Vali Kemal Çeber, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından imzalandı.

"Yetimler hepimizin ailesi"

Yetim ailelere tüm imkanlarla destek olduklarını belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Hem Ramazan ayının hem de bizim millet anlayışımızın ruhuna uygun bir protokol imzaladık. Yetim aileler aslında hepimizin ailesidir. Bizlerin her birimizin bir ailesi var. Ama yetimler hepimizin ailesidir. Bizler millet olarak hem Müslümanlık inancımız hem de Türklük gelenimiz üzerine yetimler konusunda çok daha hassas bir milletiz. Yöneticiler de öyledir, millet de öyledir. Kıymetli belediye başkanımız da bu noktadaki hassasiyetlerini gösterdiler. İmzaladığımız bu protokolle yetim evi projesi çerçevesin de 100 yetimimizi yeni evlerinde ikamet ettireceğiz. Bence çok güzel bir proje. Yetimlerin babası peygamberimizin ruhuna uygun bir proje. Rabbim kimseyi yetim bırakmasın ama yetimleri de kimsesiz bırakmasın. Onun için yetimler hepimizin ailesidir. Kıymetli Başkan’ımı tebrik ediyorum. Yine çok önemli bir kaynağını bizim çok hassas olduğumuz bu alana ayırarak birçok yetimin yüzünü güldürüyor. Allah da bu projede emeği geçen herkesin yüzünü güldürsün diye dua etmek lazım. Ben çok mutlu oldum. Böyle bir protokolde imzamın olması vesileyle yetimlerimize de sesleniyorum. Siz ne kimsesizsiniz ne de sahipsizsiniz. Siz bu toplumun başta bizler olmak üzere hepimizin ailelerisiniz. Biz eğitim, sağlık ve her imkanla, yetimlerimizin yanındayız. Rabbim hayır etsin" dedi.

"En kıymetli protokol"

Şahinbey Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisinin protokolünü yaptıklarını ifade eden Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, "Valimizin önderliğinde birçok protokol imzaladık. Herhalde bu imzaladığımız protokol en kıymetlisi, en değerlisi olsa gerek. Belediye Başkanımız sağ olsun her türlü alanda hizmette projeler üretmekte. Bugün de inşallah yetim ailelerimiz için ev teslimi yapacağız? Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yetimler için 100 konut yaptık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise yetim aileler için daha önce yapılan 100 konuta ek olarak 100 konut daha yaptıklarını belirterek, "Yetim ailelerimiz ve öksüzler için daha önce 100 tane konuk yapıp Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na devrederek yetim aileleri orayı herhangi bir ücret almaksızın kullandırıyorduk. Bu çok güzel bir proje oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaptığımız bir proje. Çünkü, ’Osmanlı’da Darüleytam diye yetim evleri var’ dedi. ’Yaptığınız bu evleri yetimlere verirseniz onlar daha sonra büyüyüp evlenip gittikten sonra yeni yetimleri oraya alıp kıyamete kadar bu evler bu şekilde kullanılmaya devam eder’ diye bir talimatı olmuştu. Daha önce 100 konut vermiştik. Şimdi depremden sonra da yine Mavikent Mahallemizde Şahinbey Belediyesi olarak 100 tane yeni konut daha yaptık ve bunları da şimdi Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza devrediyoruz. Yetim aileler burayı herhangi bir ücret ödemeksizin kullanacak. Yetimler büyüyünceye kadar onlar kullanacak. Büyüdükten sonra yeni yetim aileler oraya dahil olup evleri kullanacaklar. Ben desteklerimden dolayı Valimize ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Konutlarımızın yetim ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Darüleytam geleneği yaşatılıyor

Bu projeyle, Osmanlı döneminin Darüleytam geleneği yaşatılarak, kimsesiz çocuklar ve ailelerinin güvenli ve sıcak bir yuva sahibi olmaları hedefleniyor. Şahinbey Belediyesi’nin hayata geçireceği projede, barınma ihtiyacı duyan ailelere yönelik konut temini sağlanacak.