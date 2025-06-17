Şahinbey Belediyesi öğrencilerin ve gençlerin yaz aylarında zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlayarak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir nesil oluşturmak maksadıyla her yıl açtığı yaz spor okulları kayıtları başladı.

Şahinbey’e spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle yediden yetmişe tüm Şahinbeylilerin sporla iç içe yaşamasına büyük katkı sunan Şahinbey Belediyesi, geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Futboldan basketbola, okçuluktan masa tenisine, kareteden teakvondoya kadar birbirinden farklı branşların olduğu yaz okulunda, çocuklar yaz tatilini hem sporla geçiriyor hem de yeteneklerini geliştirmeye fırsat buluyor.

"Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin mutlaka bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize spor yapma imkânı sunuyoruz. Spor yapmak insan hayatında çok önemli. Spor, yeme, içme ve uyku gibi günlük bir ihtiyaçtır. Günümüzün en az 1 saatini spora ayırmak zorundayız. Boş zamanlarımızı cep telefonu veya televizyon karşısında geçirmek yerine mutlaka en az bir dalda spor yapmamız gerekiyor. Özellikle anne ve babalar çocuklarını mutlaka spor yapmaya teşvik etmeli. Gençlerimizin spor yapabilmesi için Akkent Spor Köyü’nü yaptık. YeşilVadi Millet Bahçesi’nin içerisine Geleneksel Spor Merkezi kurduk. Her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Tüm lise ve ortaokulu öğrencilerine Gaziantep FK forması hediye ediyoruz. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin bol bol spor yapmalarını istiyoruz" dedi.