Gaziantep Şahinbey Belediyesi, yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığını tespit ettiği bir market ve bir kasabı 3’er gün süreyle kapattı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen son denetimlerde, bir market ve bir kasapta son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını tespit edilmesi üzerine iki işyeri de 3 gün süreyle kapatıldı. Daha önce birçok zincir market ve kasap denetimi gerçekleştiren ekipler vatandaşın sağlığını tehlikeye atan iş yerlerine göz açtırmadan denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

"İhlallere müsaade etmeyeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının korunmasının birincil öncelikleri olduğunu belirterek, "Belediyemiz zabıta ekipleri, özellikle gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Denetimler sırasında 1 kasap ve 1 marketin son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığını tespit ettik. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan bu tür ihlallere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli cezai işlemler uygulanmış ve ilgili iş yerleri 3 gün süreyle kapatılmıştır. Bu tür uygulamalarla hem caydırıcılığı artırmayı hem de vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Tahmazoğlu, denetimlerin sadece bu olayla sınırlı kalmayacağını, bundan sonraki süreçte de düzenli ve sürpriz kontrollerin süreceğini ifade etti. Ayrıca vatandaşlardan, alışveriş yaptıkları yerlerde şüpheli bir durumla karşılaştıklarında belediye zabıta ekiplerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Denetimler artarak devam edecek

Şahinbey Belediyesi, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki tüm iş yerlerinde hijyen ve ürün kontrolü denetimlerini sürdüreceğini belirtti. Yetkililer, işletmelerin ilgili mevzuatlara uyması konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.