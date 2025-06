Hatay’ın Kumlu ilçesinde atın duvara toslayarak telef olduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kumlu ilçesi Uzunkavak Mahallesi’nde yaşandı. At arabasının binek olarak yaygın olarak kullanıldığı mahallede bulunan bir at, üzerinde kimsenin olmadığı esnada koşarak duvara tosladı. Telef olan atın koşarak duvara çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde; atın koşarak kendini hızla duvara vurduğu görüldü. Atın cansız bedeni vatandaşlar tarafından bölgeden kaldırıldı.

"At çok sert şekilde kafasını duvara vurdu"

Atın duvara tosladığı anları anlatan Kerim Çakıcı, "Buradaki yoldan at aşağıya doğru geldi. Direk koşarak düz duvara vurdu. At bir şeyden korktuğu için duvara vurdu. Duvara vurduktan sonra telef oldu. At çok sert şekilde kafasını duvara vurdu. Buralarda atlar çok yaygın oluyor" dedi.

Atın hızla kendini duvara vurduğunu söyleyen Tayfur İlkbahar, "Biz arkadaşlarla bu tarafa gelirken atta şu taraftan serbest şekilde hızını alamayınca duvara çarptı. Duvara çarpınca da telef oldu. At duvara çok hızlı çarptı. Duvara zarar vermedi ama izi kaldı. At duvara çarpınca çok ses geldi, biz kaza oldu sandık. At duvara çarptığı an sanki yıkılacak gibi şiddetliydi" ifadelerini kullandı.