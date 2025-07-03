İzmit Körfezi Deniz Festivali, sayısız etkinlik ve yarışmalarla misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Gölcük Yüzbaşılar Sahili’nde gerçekleşen festival, doğa sevgisi, eğlence ve balıkçılığı bir araya getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonuyla bu yıl 4’üncüsünü düzenlenen İzmit Körfezi Deniz Festivali, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü’nün iş birliğiyle Değirmendere Sahili’nde yapıldı. Gün boyu süren etkinliklerde katılımcılar, çeşitli yarışmalarla keyifli vakit geçirdi. Balık yakalama yarışmasında dereceye girenler, olta setleri, madalyalar ve özel hediyelerle ödüllendirildi. Festival kapsamında çevre duyarlılığını artırmaya yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi. "KOMEK Usta Öğreticiler Müzikali" ve "İklim Kahramanları" adlı sahne gösterisi, çevre bilincini ön plana çıkardı. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de festivale katıldı.

Aileler ve çocukları için etkinlikler yapıldı

Festival boyunca aileler ve çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. İklim Kahramanları gösterisi, survivor parkuru, çeşitli stantlar ve atölyelerle deniz ve çevre bilinci katılımcılara aktarıldı. Festivalin en dikkat çeken anlarından biri, sunuculuğunu Alp Kırşan’ın yaptığı survivor parkuru oldu. Katılımcılar parkurda hem yarıştı hem de eğlendi. Sahil boyunca kurulan çocuk oyun alanları, palyaço gösterileri, animasyonlar, yüz boyama ve şekilli balon etkinlikleriyle çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Ayrıca, çocuklar ve gençlere yönelik sportif ve sanatsal yarışmalar, festivale katılanların yoğun ilgisini çekti.