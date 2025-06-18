Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 43. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tören düzenledi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen program, anıta çelenk sunumuyla başladı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır’ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir’in mesajı okundu. Koramiral Kendir mesajında, "Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Tam 43 yıl önce ülkemizin deniz yetki alanlarında yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek ve denizlerimizin huzurunu korumak amacıyla kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı geçen bu süre zarfında görevlerini büyük bir azim, kararlılık ve vatan sevgisiyle yerine getirmiştir. Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olma vizyonuyla hareket eden komutanlığımız, modern teknolojilerle donatılmış yüzer ve uçar unsurları, envantere alınan yeni insansız hava araçlarıyla her geçen gün büyümekte, denizlerimizin huzur ve güvenliğini temin etmektedir. Komutanlığımız kurulduğu günden bu yana denizlerimizde yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele eden kritik arama kurtarma operasyonlarına, sürdürülebilir balıkçılıktan deniz kirliliğinin önlenmesine kadar geniş bir yelpazede görev ve sorumluluklarını başarıyla ifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona ererken, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında da tören gerçekleştirildi. Programa ayrıca Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve askeri erkan katıldı.