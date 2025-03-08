Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında mart ayı acil sağlık hizmetleri koordinasyon komisyonu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi.
Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda belirlenen gündem maddeleri görüşülerek, il genelinde sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik istişarelerde bulunuldu.
Yapılan toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Başkan Yardımcıları Dr. Aslan İskender, Dr. Hacı Osman Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve sağlık tesislerinin başhekimleri katıldı.
Kaynak: İHA