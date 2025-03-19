İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Balçova Belediyesi, örnek bir işbirliğine imza atarak ilçede yaşayan 60 yaş üstü bireyler için ‘2. Sağlıklı Yaş Alma Sempozyumu’ düzenledi. Balçova Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi’ne üye yaklaşık 100 kişinin katıldığı sempozyumda; yaş almış bireylere sağlıklı ve zinde kalmanın yolları, doğru fiziksel aktivitenin nasıl yapılacağı ve yaşlanmayı geciktirmenin yöntemleri gibi farklı konularda bilgiler verildi.

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İleri yaşlı bireylerin yanı sıra akademisyenlerin ve öğrencilerin de katıldığı sempozyumun açılış konuşmalarını, İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Öğce Aktaş ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Gürpınar yaptı.

"En iyi ilaç egzersiz"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Fatma Akkoca’nın yaş alma ile ağızda oluşabilecek problemleri ve bu problemlerden korunma yöntemlerini anlatan dikkat çekici konuşmasından sonra, İEÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Burcu Ece Korkmaz da programın ikinci oturumunda ‘Çene Eklemleri Problemlerinde Fizyoterapi’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Çenede çiğneme bozukluklarına yol açan faktörler, ağız-çene egzersizleri, çene eklemi ve fizyoterapinin ilişkisi, postur düzeltici egzersizler gibi konularda 60 yaş üstü bireylere bilgi veren Korkmaz, "Egzersiz, en iyi ilaçtır; bu nedenle düzenli egzersiz şart. Çene ekleminin sağlığı için yeterli ve kaliteli uyku, dengeli ve yeterli beslenme, stres kontrolü de diğer önemli faktörler" diye konuştu.

İEÜ Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Emine Sezgünsay ise, ‘Yaş Alma ve Ağız Bakımı’ konulu sunumunda ağız sağlığını bozan şartlar, temel ağız bakımı ve protez bakımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili öğretici bilgiler verdi. DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık ise, ‘Zihinde ve Bedeninde Genç Kal’ başlıklı sunumunda, yaşın ilerlemesiyle birlikte hastalıkların da arttığına dikkat çekerek hareketin önemini vurguladı. DEÜ Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Derya Kaya’nın, yaş alırken beyin sağlığını korumanın yolları ile ilgili verdiği bilgiler yoğun ilgi topladı.

"Yaşlanma hızı yavaşlatılabilir"

Balçova Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist Çisil Çimenli ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün haftada 150 dakika düzenli egzersiz önerdiğine dikkat çekerek, bu sürenin tüm haftaya yayılarak rahatça yapılabileceğini söyledi. Fiziksel aktiviteleri artırarak ve düzenli egzersiz yaparak yaşlanmanın hızının azaltılabilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Çimenli, bu konuda tavsiyelerde bulundu. Balçova Belediyesi’nin hayata geçirdiği Olgun Gençlik Merkezi’nde 60 yaş üstü vatandaşların aktif yaş almaları için birçok bedensel ve zihinsel kurs açtıklarını belirten Çimenli, "Merkezimizde 400 üyemiz var. Sabahları güne yoga ve egzersizle başlıyoruz. Nefes egzersizleri yapıyoruz. Yabancı dil kurslarımız var. Her kurs, alanının uzmanları tarafından veriliyor. Üyelerimiz gelmezlerse kayıtlarını silmiyoruz ama yoklama alıyoruz. Çünkü, merkezimize bir üniversite bilinciyle gelmelerini istiyoruz. Kurs bitiminde bizden bir mezuniyet belgesi alacaklar, kep de atacaklar. Üniversiteli gençler ne yaparsa, aynısını üyelerimiz de yapacak" ifadelerini kullandı.