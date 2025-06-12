Sağlık-Sen Şırnak Şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşan toplu sözleşme sürecinden önce siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarını ziyaret eden Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, toplu sözleşme talepleri ile ilgili teşkilat başkanlarını bilgilendirip destek olmaları yönünde talepte bulundu.

Destek arayışları çerçevesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak İdil İlçe teşkilatını ziyaret eden Anmal, 8. dönem toplu sözleşme sürecinde AK Parti Genel Merkez yöneticilerine ve Milletvekillerine taleplerin iletilmesini, süreç içerisinde gerekli desteğin verilmesini talep etti.