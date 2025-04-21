Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, tüm sendikalara çağrı yaparak, "Gelin birlik olalım. Sağlık-Sen’in etrafında toplanalım. Hekimin, hemşirenin, ebenin, tıbbi sekreterin, 112 çalışanının, sosyal hizmet uzmanının ekonomik ve özlük haklarını birlikte artıralım" dedi.

Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme çalışmalarına hız verdi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Konya Şubeleri tarafından düzenlenen 8. Dönem Toplu Sözleşme ve Yerel Saha Sorunları Çalıştayı’na katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci yaklaşırken sağlık ve sosyal hizmet alanındaki sendikalara çağrıda bulundu.

"Tüm sendikalara sesleniyorum. Gelin birlik olalım"

Sağlık-Sen’in 275 bini aşan üye sayısıyla 17 yıldır yetkili sendika olduğunu söyleyen Doğan, "Tüm sendikalara sesleniyorum. Gelin birlik olalım. Sağlık-Sen’in etrafında toplanalım. Hekimin, hemşirenin, ebenin, tıbbi sekreterin, 112 çalışanının, sosyal hizmet uzmanının ekonomik ve özlük haklarını birlikte artıralım. Çünkü Sağlık-Sen girdiği her Toplu Sözleşmeden başarıyla çıktı. İdeolojiyi, görüşleri bir kenara bırakalım. Taleplerinizi bize iletin. Bu noktada atacağınız her adımda kapımız size sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.