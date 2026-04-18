Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyü Sağlık Ocağı ve sağlık ocağının yanında bulunan kanser tarama aracı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre, yangın şarja bırakılan elektrikli kanser tarama aracından çıktı. Şarja bırakılan elektrikli araçta başlayan yangın sağlık ocağına sıçradı. Gece geç saatte çıkan yangın fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ocağının çatı kısmı tamamen yanarken ve araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.