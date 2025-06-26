Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, sağlık hizmetlerinin sahadaki işleyişini yerinde görmek ve sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla, gece saatlerinde Silifke ve Erdemli Devlet Hastanelerine sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Uzm. Dr. Ekici, ziyaret kapsamında hastanede görev yapan sağlık personeliyle bir araya gelerek sohbet etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sağlık çalışanlarının taleplerini ve önerilerini dinleyen Ekici, “Sahadaki arkadaşlarımızın emeği büyük. Hizmet kalitemizi artırmak için gece gündüz demeden görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı.

Hastaları da odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Ekici, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yerinde dinledi. Ekici, bu tür ziyaretleri sürdürerek, hem çalışanların yanında olacaklarını hem de hizmet kalitesini doğrudan gözlemleyeceklerini vurguladı.

Ayrıca Ekici, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Hizmet Başkanlıklarında kurulan mesai dışı denetim ekipleriyle hem merkezde hem de ilçelerde denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü kaydetti.