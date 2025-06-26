Yaz ayları ile birlikte sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, tansiyon ilaçları gibi ilaçların yaz aylarında terlemeyi arttırdığını ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarda risk oluşturduğunu ifade etti.

Sivas Numune Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Arslan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların sağlığı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Yaz aylarında özellikle 65 yaş üstü ve 4 yaşından küçük çocukların ve ailelerin 10.00 ila 16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiklerini belirtti. Uzm. Dr. Arslan, Kalp hastaları, ruh ve sinir hastaları ve tedavi alan bireyler, tansiyon hastaları gibi belli hastalıklara sahip bireylerin ve ilaç kullanan hastaların da gün içinde güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmamaları gerektiğini ifade etti. Yaz aylarında serinlemek için özellikle su tüketilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Arslan, "Su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren soğuk içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açar" diye konuştu.

"Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır"

Yaz aylarında vücudun normal terleme yöntemi le vücut ısısını dengede tutmaya çalıştığını söyleyen Uzm. Dr. Burcu Arslan, "Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bazı bölgelerde sıcaklıklarla nem oranının da artması sonucu sağlığımızı olumsuz etkileyebilmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir" diye konuştu.

"Sıcaklardan en çok etkilenen yaş grupları 65 yaş ve üzeri bireyler ve 4 yaşından küçük çocuklar"

65 yaş ve üzeri bireyler ve 4 yaşından küçük çocukların aşırı sıcaklardan daha çok etkilendiklerini ifade eden Uzm. Dr. Burcu Arslan, "Aşırı sıcaktan en çok etkilenen grupları sıralayan Uzm. Dr. Burcu Arslan, "Aşırı kiloluluk, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı kullanılan tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler gibi bazı ilaçların kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen yaş grupları 65 yaş ve üzeri kişiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, aşırı kilolular, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları ve psikolojik hastalıklar gibi bazı hastalık gruplarıdır. Ayrıca herhangi bir hastalığı olmasa dahi dışarıda çalışarak, direkt güneş ışınlarına maruz kalan işçiler ve ağır bedensel iş yapanlar da risk altındadır" şeklinde konuştu.

"10.00 ila 16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır"

Belli saatler arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Burcu Arslan, "Günün en sıcak saatlerinde 10.00 ila 16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün olduğunca güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidir. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemelidir, güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler az 15 koruma faktörlü güneş koruyucu kremleri kullanmalı, gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir. Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir. Bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Güneş gören pencereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2, 2.5 litre sıvı tüketilmelidir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınmalıdır. Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Kafein ve fazla miktarda şeker içeren soğuk içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açar" dedi.