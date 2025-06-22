Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi ile hastane iş birliğinde, sağlık çalışanlarına yönelik ’Palyatif Bakım Eğitimi’ verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastane konferans salonunda verilen eğitim programında; alanında uzman isimler katılımcılara palyatif bakımın farklı yönleriyle ilgili bilgi aktardı. Prof. Dr. Hanife Özçelik; palyatif bakımın amacı, felsefesi ve hem Türkiye’de hem de dünyadaki mevcut durumu üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz ise palyatif bakım ekip yapısı, çalışma prensipleri ve semptom yönetimi hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Nalan Gördelez Beşer, hasta ve ailesiyle etkili iletişim, ölüm, kayıp ve yas süreci gibi duygusal açıdan önemli konulara değindi. Programda ayrıca, Palyatif Bakım Servisi Sorumlusu Nilüfer Öziç Kılıç da palyatif bakımda uygulanan klinik yöntemleri katılımcılarla paylaştı.

Eğitim programına hastane yöneticileri, uzman hekimler, asistanlar, hemşireler, diyetisyenler, fizyoterapistler, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan oluşan geniş bir katılımcı grubu yoğun ilgi gösterdi.