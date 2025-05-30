Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs 2025’te başlayan e-Rapor uygulamasıyla 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastaların rapor yenileme işlemlerinin yerinde ve zahmetsizce yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde erişimi kolaylaştırmak amacıyla 26 Mayıs 2025 itibarıyla e-Rapor uygulamasını hayata geçirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun sosyal medya paylaşımıyla duyurduğu uygulamaya göre, 80 yaş ve üzeri hastalar ile yatağa bağımlı hastaların rapor yenileme süreçleri, herhangi bir talep gerekmeden yerinde tamamlanacak.

26 Mayıs itibarıyla e-Rapor uygulamamızı hayata geçirdik.80 yaş ve üzeri hastalarımız ile yatağa bağımlı hastalarımızın rapor yenileme süreçlerini, herhangi bir talepte bulunmalarına gerek kalmadan yerinde ve zahmetsiz şekilde tamamlıyoruz.Yeni uygulamamız ülkemize ve… pic.twitter.com/Gw0ZVuf33e— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) May 30, 2025

“Yeni uygulamamız, hastalarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor" diyen Bakan Memişoğlu, "e-Rapor ile 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı vatandaşlarımızın rapor yenileme işlemlerini zahmetsizce gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam ediyoruz. Uygulamamız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.