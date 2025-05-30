Çarşamba Kaymakamlığı öncülüğünde ‘İlçe Hayvanları Koruma Alt Komisyonu’ toplantısı yapıldı.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam öncülüğünde gerçekleştirilen ‘İlçe Hayvanları Koruma Alt Komisyonu’ toplantısında, Çarşamba Belediyesince inşaatına devam edilen Hayvan Bakımevi’nde yürütülen çalışmaların hızlandırılması ve tamamlanarak ivedilikle hizmete açılması konusu ele alındı. Diğer yandan, Hayvan Bakımevi içinde oluşturulacak Doğal Yaşam alanı ile ilgili çalışmalarında hız kazanarak bitirilmesi ve doğal yaşam alanında sokak hayvanlarının kabulüne başlanacak ara merkezlerin hazır hale getirilmesi konuşuldu.

Ayrıca, vatandaşların can güvenliği konusunda hassas olmak için masaya yatırılan konuların, Çarşamba Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından her türlü tedbirlerin alınması, gereğinin titizlikle yerine getirilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığın olmaması için gerekli önlemlerin alınması konuşuldu.

Toplantıya, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, Çarşamba İlçe Jandama Komutanı Yb. Murat Baykut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, İlçe Müftü Vekili Ayhan Topal, Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Murat Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şefi Samet Yılmaz katıldı.