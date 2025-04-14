Bursa Özel Hayat Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) bölümü hekimi Op. Dr. Erhan Arslan, bel ve boyun fıtıkları, omurga tümörleri, omurga kırıkları hakkında bilgiler verdi.

Sinir sisteminin, beyinden başlayarak omurilik ve çevresel sinirlerle tüm vücudu saran karmaşık bir ağ yapısı olduğunu söyleyen Op. Dr. Erhan Arslan, "Bedenin en karmaşık ve hassas yapılarından biri olan sinir sistemi; düşünce, hareket, duyusal algı ve hayati fonksiyonların düzenlenmesinde merkezi bir rol oynar. Dolayısıyla, beyin ve sinir cerrahisi, hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, yüksek hassasiyet gerektiren müdahaleler içerir. Cerrahların, sinir sisteminin karmaşık yapısına ve işlevine zarar vermeden, hastalıklı dokuyu doğru bir şekilde hedef alması gerekir. Bu alanda kullanılan modern cerrahi teknikler ve gelişmiş görüntüleme yöntemleri, işlemlerin başarı oranını artırırken, hastaların iyileşme sürecini hızlandırır" dedi.

Op. Dr. Erhan Arslan, "Omurlar arasında bulunan disklerin içerindeki sıvı içeriği zamanla ve yaşa bağlı olarak azalır. Bu da yüklenmelere karşı diskin dayanıklılığını azaltır. Uzun süre masa başında çalışmak, uzun sürelerle araç kullanmak, hareketsiz bir yaşam sürmek, uygun olmayan spor faaliyetleri yapmak, düşme, çarpma gibi travmalara maruz kalmak diskte yırtılmalara yol açıp bel ve boyun fıtığına neden olabilir. Bel fıtığı orta-ileri yaş grubunda daha sık görülse de gençlerde hatta çocuklarda bile görülebilir. Erkek ve kadınlarda aynı oranlarda görülse de hamilelikte kısa sürede aşırı kilo alımına bağlı olarak kadınlarda görülme riski artar. Aşırı kilolu olmak bel fıtığı açısından önemli bir risk faktörüdür" şeklinde konuştu.

Omurga ve omurilikle ilgili hastalıklar arasında fıtıklar, omurga tümörleri, dar kanal (spinal stenoz), omurga kırıkları ve skolyoz gibi yapısal bozuklukların yer aldığını ifade eden Bursa Özel Hayat Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) bölümü hekimi Op. Dr. Erhan Arslan, omurga cerrahisi ile omuriliğe baskı yapan yapıların düzeltildiğini söyledi.

"Hastanın ağrı, uyuşma gibi semptomlarının giderilmesi hedeflenir. Özellikle fıtık operasyonlarında mikrocerrahi teknikleri tercih edilerek daha hızlı iyileşme sağlanabilir" diyen Op. Dr. Erhan Arslan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Mikrodiskektomik yöntemle iş ve sosyal yaşama dönüş çok daha kısa oluyor.

Bazı hasta gruplarında omurga şikayetlerinin sorumlusu bel fıtığıdır. Şiddetli bacak ağrısı, bacaklarda kuvvet kaybı, tuvaletini kontrol edememe gibi durumlarda cerrahi düşünülmelidir. Mikroskopların gelişmesi ve omurga cerrahisinde kullanılması ile birlikte mikrocerrahi yöntemi başarılı sonuçları beraberinde getirdi. Günümüzde mikrodiskektomi olarak adlandırılan gelişmiş kamera sistemleri ile kapalı omurga ameliyatları yapılmaktadır. Bu yöntemde hastalar 1,5 - 2 cm bir cilt kesisinden genel anestezi altında ameliyat edilir. Operasyon yaklaşık 15,20 dk sürmektedir. Küçük bir kesiden girildiği için etraf dokulara en az zarar ve doku kaybı avantajı sağlanmaktadır. Ameliyattan 2-3 saat sonra yürütülerek ertesi gün taburcu edilmektedir. Ameliyat sonrası ağrı kesiciye bile ihtiyaç duyulmamaktadır.

Op. Dr. Erhan Arslan boyun fıtığı ile ilgili bilgi verirken de, "Bel fıtığında olduğu gibi boyun fıtığında da ameliyat belirli bir hasta grubuna uygulanmaktadır. Şiddetli kol veya boyun ağrısı, kollarda kuvvetsizlik, bacaklarda kuvvetsizlik gibi durumlarda ameliyat düşünülmelidir. Ameliyat süreci genel anestezi altında düzenlenir ve yaklaşık 30 dakika sürer. Boynun ön kısmında 2 cm bir kesi olarak açılır.Özel ameliyat mikroskobu ve mikro cerrahi enstrümanları ile ilgili diske ulaşılır. Burada önce dejenere olmuş disk tamamen omurlar arasındaki konumlarından çıkarılır. Eğer spinal kanal içinde disk materyali (omurga fıtığı) mevcutsa bunlarda temizlenir. Kemikleşmeler de çıkartılır, böylece segman hareketli kalır. Ardından omurlar asıl yüksekliklerine göre ayarlanır ve bu şekilde genişletilmiş ara boşluğa protez yerleştirilir. Boyun oldukça hareketli bir bölge olduğu için konulan bu parça iki omur arasındaki ilişkinin ameliyat sonrası kuvvetlenmesini sağlar. Boyun fıtığı ameliyatından sonra aynı seviyeden tekrar fıtık oluşma ihtimali yoktur ve %100 başarılıdır. İyi değerlendirilmiş, doğru tanı konulmuş ve doğru ameliyatın yapıldığı boyun fıtığı hastalarında sonuç oldukça yüz güldürücüdür. Ameliyattan 2-3 saat sonra yürütülerek ertesi gün taburcu edilmektedir" dedi.