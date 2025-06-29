Sagalassos Antik Kenti, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun unutulmaz gösterisiyle tarih ve sanatın eşsiz buluşmasına sahne oldu. İlk kez düzenlenen gece etkinliği, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi büyülerken, antik çeşmenin renkli ışıklarla aydınlatılmasıyla görsel bir şölen yaşandı.

Lavanta Hasat ve Sanat Günleri kapsamında, Sagalassos Antik Kenti binlerce yıl sonra ilk kez bir gece etkinliğine ev sahipliği yaptı. Tarihi taşların gölgesinde sahne alan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, gösteri öncesi ve sonrası gerçekleştirilen DJ performansı ile izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Program kapsamında ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri mini konser verdi.

"Gece müzeciliği başlıyor"

Etkinliğe katılan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Sagalassos’ta kazı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Sagalassos Antik Kenti’nde bir yılı aşkın süredir kazılar devam ediyor. Gece aydınlatması konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Eylül ayı itibarıyla gece müzeciliği başlayacak. Hem Bilkent Üniversitesi hem de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bu alanda ciddi katkı sağlıyor. Sagalassos’u daha fazla tarih ve kültür meraklısıyla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"İlk gece gösterisi bizim için büyük gurur"

Anadolu Ateşi eğitmeni ve dansçısı Fatih Kızık da duygularını, "Yaklaşık 18 yıldır Anadolu Ateşi’nde dans ediyorum. İlk kez memleketim Burdur’da sahne alıyorum. Sagalassos’un ilk gece gösterisinin bize nasip olması bizim için büyük bir onur. 95’ten fazla ülkede gösteriler yaptık. Yaz boyunca Antalya Aspendos başta olmak üzere birçok kentte sahne almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarihi çeşme ışıkla buluştu

Etkinlik sırasında, antik kentin en görkemli yapılarından biri olan ve hala su akan Antoninler Çeşmesi, renkli ışıklarla aydınlatıldı. Yüzlerce yıllık taşların arasında yükselen ışıklar ve müzik, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Sagalassos’tan yeni bir başlangıç

Pisidya’nın en önemli antik kentlerinden biri olan ve "Aşklar ve İmparatorlar Şehri" olarak da bilinen Sagalassos, bu etkinlikle hem tarihî kimliğini hem de kültürel potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Sanatla harmanlanan tarih, bölge turizmine de yeni bir soluk getirdi.