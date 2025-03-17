Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda düzenlenen FRC 2025 REEFSCAPE Ankara Regional Robot Yarışmasında birinci oldu.

Safranbolu Ahi Evran MTAL bünyesinde kurulan SafranTech Teknoloji Takımı, 14-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen FRC 2025 REEFSCAPE Ankara Regional Robot Yarışması’na katıldı.

Yarışma boyunca teknolojik yenilikleri, mühendislik kabiliyetlerini ve stratejik oyun zekalarını en iyi şekilde sergileyen SafranTech takımı, tasarladıkları robotla REEFSCAPE teması çerçevesinde belirlenen görevleri yerine getirmeyi başardı.

Teknik beceri ve kusursuz takım ruhu sergileyen öğrenciler finalde rakiplerini 2-0 yenerek FRC 2025 REEFSCAPE Ankara Regional Robot Yarışması’nın şampiyonu oldu.

SafranTech ekibini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Mesleki ve teknik eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne seren bu başarı, geleceğimiz için büyük bir umut kaynağıdır. Öğrencilerimizin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki azmi tüm gençlerimize ilham olacaktır. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.