Kayseri’nin tanınmış iş insanlarından sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün oğlu Koray Kürtüncü, hayatını Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı’nın kızı Selin Saçmacı ile birleştirdi.

Kayseri’nin tanınmış iş insanlarından sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün oğlu Koray Kürtüncü, hayatını Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı’nın kızı Selin Saçmacı ile birleştirdi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne Kayseri protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken, şahitliği ise AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve protokol üyeleri ile birlikte Safiye Soyman ve Faik Öztürk yaptı.

Düğüne katılan protokol üyeleri, genç çifte mutluluklar diledi.