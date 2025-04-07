Okulların ara tatili ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin birleştiği 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı’nda üst üste yolcu ve uçuş rekorları kırıldı. Bu yoğun dönemde ISG’de toplam 1 milyon 284 bin 601 yolcuya hizmet verildi.

Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın onuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yolcu ve uçuş rekorlarını geliştirerek büyümeye devam ediyor. Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin birleşmesiyle oluşan yoğun dönemin hem başında hem de sonunda rekor sayılara ulaşıldı. Bu dönemin ilk rekoruna tatilin başladığı 29 Mart’ta ulaşıldı. İç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda 75 bin 296, toplam 141 bin 160 kişi ile en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Aynı gün iç hatlarda 344, dış hatlarda ise 433 olmak üzere toplam 777 uçuş ile en yüksek uçuş sayısı rekoru da kırıldı.

Kısa süre için geçerli kalabilen bu çifte rekor, tatilin son gününde yenilendi. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü İstanbul genelinde yaşanan yoğun sisin olumsuz etkilerine rağmen 6 Nisan 2025 Pazar günü toplam 757 uçuş ile iç hatlarda 59 bin 433, dış hatlarda 82 bin 498 yolcu olmak üzere toplam 141 bin 931 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların günlük en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Tam anlamıyla "rekor bayramı" yaşayan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 26 Ocak 2025 tarihinde 78 bin 265 yolcu olarak gerçekleşen dış hat toplam yolcu sayısı rekorunu da tazelemiş oldu. Bu tatil döneminde ayrıca dış hat gelen yolcu sayısı 41 bin 959 kişi, dış hat giden uçuş sayısı 236 ve dış hat toplam uçuş sayısı 458’e ulaşarak bu kategorilerdeki rekorlar da tazelendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 28 Mart - 6 Nisan tarihleri arasındaki tatil döneminde iç hatlarda 3 bin 78, dış hatlarda 4 bin 88 olmak üzere toplamda 7 bin 166 uçuş gerçekleştirildi. İç hatlarda 582 bin 945 yolcu, dış hatlarda 701 bin 656 yolcu ile toplamda 1 milyon 284 bin 601 yolcuya hizmet verildi.

Hazırlıklar günler öncesinden başladı

İSG’de yaklaşan tatil döneminde beklenen yolcu yoğunluğu dikkate alınarak misafirlerin seyahatlerini en rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlem hayata geçirilmişti. Bu kapsamda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla birlikte daha fazla sayıda personel görevlendirilirken terminal içerisinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla yolcu sirkülasyonu rahatlatılarak misafirlerin konforlu bir seyahat deneyimi yaşaması için üstün çaba sarf edildi.

Tatil yoğunluğunu değerlendiren İSG Yönetimi, "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz. Misafirlerimize seyahat deneyimlerinin en konforlu anlarını yaşatmak için özenle ve gayretle hiç durmadan çalışıyoruz. HEAŞ ve İSG ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan misafirlerin emniyetli, güvenli ve konforlu bir uçuş gerçekleştirmeleri sağlandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, sahip olduğu operasyonel ve terminal içi erişim avantajlarıyla zaman kazandıran, rahatlık sunan ve konumu gereği hızlı ulaşılan ’şehrin havalimanı’ olarak hizmetlerini geliştirmeye devam edecek. Uçuş ağımızı genişletmek, yeni destinasyonlar eklemek, dijital altyapıyı güçlendirmek ve yolcu deneyimini iyileştirmek gibi stratejiler doğrultusunda adımlar atıyoruz. İstanbul ve ülkemiz turizmi için büyümeyi sürdürülebilir kılacak şekilde genişleme ve kapasite artırma çalışmalarımızla ekonomi üzerindeki etkimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2024 yılını 41,5 milyon yolcu ile rekorla tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, 2025 yılında 43,2 milyon yolcuya ulaşarak uluslararası pazar payını artırmayı hedefliyor.