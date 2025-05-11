AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Develi Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri’ne katılarak vatandaşlarla buluştu.

Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez’in, kültürel bağları güçlendiren önemli bir gelenek olduğunu vurgulayan Çopuroğlu; "Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu pekiştiriyor. Develi’de bu coşkuya ortak olmaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerini kullandı. Şenlik boyunca vatandaşlarla sohbet eden, çocuklarla yakından ilgilenen Çopuroğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. Halk oyunları, müzik konserleri ve geleneksel ikramlarla renklendirilen program, keyifli anlara sahne oldu.

Çopuroğlu; ’Kayseri’nin her yerindeyiz!’ diyerek tüm ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti. Ayrıca programa katılan annelerin Anneler Günü’nü de kutlayan Çopuroğlu, kendilerine sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.