Kastamonu’da rüzgarın şiddetine dayanamayarak uçan çatı, park halindeki aracın üzerine düştü.

Olay, İnönü Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına tahmininde bulunarak ’sarı kod’ ile uyardığı Kastamonu’da kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Rüzgarın etkisine dayanamayan bir evin çatısı uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar oluşurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri tarafından otomobilin üzerine düşen çatı kaldırıldı.