Bursa’da alkol denetimini görünce ters istikamete kaçmaya çalışan sürücü yakayı ele verdi. Alkolmetreyi üfleyeceği sırada "Rüyamda gördüm, Allah da bana gösterdi" diyerek kendine kızan sürücü, 1.33 promil alkollü çıktı. Sürücünün daha önce de alkolden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Sürücüye 30 bin lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında alkol denetimi yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkol denetimi yapan ekipleri gören bir sürücü, ters istikametten kaçmayı denedi.

"Rüyamda gördüm, Allah’ta bana gösterdi"

Kaçmak isteyen sürücü, trafik polislerinin dikkati sonucu yakalandı. Alkol testi yapılacağını öğrenen sürücü, önce alkolmetreyi üfleyemiyormuş gibi yaptı. Üflemediği takdirde ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenen Ramazan K., alkolmetreyi üflemeden önce "Rüyamda gördüm, Allah da bana gösterdi" diye polis ekiplerine yalvardı. Alkolmetreyi üfleyen Ramazan K., 1.33 promil alkollü çıktı. Yapılan kontrollerde Ramazan K.’nın daha önce de ehliyetini kaptırdığı tespit edildi. Alkollü sürücüye ’Ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ’Alkollü araç kullanmak’ suçlarından 30 bin 111 lira para cezası kesildi. Otomobil otoparka çekilirken, alkollü sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.