Rus güçlerinin dün Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya dün erken saatlerde düzenlediği saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Kiev ve çevresine düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, gece boyunca yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu çok sayıda bedene ulaşıldığı belirtildi. Başkent Kiev'de yaklaşık 30 binanın ciddi şekilde hasar gördüğünü İçişleri Bakanı İgor Klimenko açıkladı.

Acil Durum Servisi ayrıca, başkentin dışındaki Vyshneve kentinde art arda patlamalar yaşandığını ve çok sayıda konut binasının hasar gördüğünü duyurdu.